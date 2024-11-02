新北消防板橋新廳舍動土 盼智慧派遣增出勤效能

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市消防局第一大隊、新建廳舍今天開工動土，消防局表示，115年完工後，除可智慧消防派遣，提升勤務效能；重大災害後，建物可連續72小時不間斷給水及送電，維持救災功能。

消防局第一大隊、海山中隊暨莒光分隊新建廳舍今天動土，包括新北市長侯友宜、國民黨立委葉元之、民眾黨立委黃國昌、民進黨立委張宏陸、各黨新北市議員及地方里長、宮廟負責人參與祈福與動土。

消防局指出，原廳舍於民國75年興建，結構在921地震後補強，空間已不敷需求。原址舊建築已拆除，新建廳舍符合生態、節能、減碳、低污染的綠建築。

另外，消防局回應中央社記者詢問表示，目前海山中隊、莒光分隊於板橋區江翠重劃區，在原有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站原址搭臨時組合屋運作與值勤，等完工後遷回，可提升板橋地區救災救護能量。

消防局指出，新建築除增加耐震強度，重大災害後，仍能維持連續72小時不間斷給水及送電，提升防災功能，工程預計115年6月完工。

另外，新建築還規劃智慧消防服務台，當莒光分隊接獲119通報，即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，讓消防員提早20秒出勤，提高救護救災存活率。

侯友宜致詞表示，板橋區都市化發展、人口增加、建築物高層化，感謝立委協助爭取中央前瞻基礎建設經費，以提升救災救護效能與更舒適備勤環境。（編輯：戴光育）1131102