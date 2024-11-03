抗議陸域風機數量多 彰化芳苑永興村組自救會

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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化芳苑鄉永興村民不滿村內設置多支風力發電機，今天下午發起抗議連署活動，村民們指出，9支風力發電機地點位在良田，附近就是學校，擔心噪音及眩光影響生活。

針對村民們發起抗議連署活動，彰縣府回應，有關陸域風力發電開發計畫籌設許可屬中央權責，呼籲中央主管機關能傾聽在地鄉親訴求。

彰化芳苑鋐威風力發電計畫的5支風力發電機以及彰化福漢發電廠的4支風力發電機都位在永興村，引發村民不滿，村民們組成自救會，由村長鐘明堂擔任會長，下午在芳苑永興村復興宮發起連署抗議活動，芳苑鄉長林保玲也到場聲援村民。

鐘明堂指出，以前不曾反對在外海設風機，但這次的風機都設在陸地，芳苑鋐威風力發電計畫5支風機及彰化福漢發電廠計畫4支風機位置都在村內良田旁邊，距離學校很近，村民們擔心噪音讓生活不得安寧。

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林保玲則說，只要芳苑鄉民代表會也決議反對設風機，公所一定會執行，她也詢問過縣府，除早期風機外，最近新申請的陸上風機都在台北進行環評，縣府還未發出同意書，這次因風機設置區域，居民密度高，會對在地造成傷害，加上風機可使用50年，民眾當然反對。

彰縣府回應指出，有關陸域風力發電開發計畫籌設許可屬中央權責，縣府在受理電業申請籌設應備文件的地方同意文件，都要求開發商善盡企業社會責任，與在地民眾妥善溝通，期盼中央電業主管機關經濟部能源署能傾聽在地鄉親訴求，儘速研擬安全距離相關規定，謀求再生能源穩健推展，與地方共存共榮。（編輯：李淑華）1131103