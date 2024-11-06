屏東西市場人潮少 11月已3家攤商解約

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（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）屏東西市場7月正式營運以來檢討聲浪不斷；今天屏東縣議員曾義雄總質詢提出，排油煙系統仍未改善、定位不明，人潮銳減，本月已有3家攤商解約。屏東縣環保局擬進場輔導。

屏東西市場斥資新台幣2億元打造，從舊市場化身為屏東首座有空調的五星級綠建築市場。然而正式營運以來軟、硬體缺失頻引議，開幕熱潮過後人潮不斷減少，今天再成屏東縣議員質詢重點。

國民黨籍議員曾義雄質詢指出，排油設施無法有效運作，停車場動線也不佳，定位究竟是美食為主或傳統市場也不明，造成人潮流失，已有3家攤商要解約。縣府規劃不完善，契約卻沒有規責甲方事由，攤商履約金不應沒入。

屏東縣城鄉發展處長陳志宏答詢表示，每個攤位上方都設有吸油煙設施運作，如有烹煮或多或少都有油煙。西市場定位是公有零售市場，動線部分視交通狀況調整，攤商解約部分如有必要，視個案了解處理。

許多攤商反應排油煙設施即便有在運作但效用不大，屏東縣政府環保局長顏幸苑表示，昨天進場檢視，建議城鄉處讓環保局進場輔導，以屏東知名燒肉餐廳案為例，也是日前進場輔導後才改善。

屏東縣交通旅遊處長黃國維表示，停車場施作完成後，會勘預測與實際停車週轉率有落差，討論過以單進單出解決，將與陳志宏討論。（編輯：郭諭儒）1131106