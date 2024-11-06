議員批北市公園自行車亂象多 公園處將加強巡邏

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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市議員柳采葳今天指出，北市公園禁止騎乘自行車，但近5年僅開罰2件，民眾散步險遭撞，禁止告示也不顯眼。公園處表示，將針對熱區加強巡邏，並設立告示牌在明顯處。

國民黨台北市議員柳采葳透過質詢資料指出，台北市公園管理自治條例規定，公園、廣場及綠地內禁騎自行車，仍常有自行車闖入。

她說，資料顯示近5年民眾檢舉自行車在公園內騎乘共261件，但公園路燈管理工程處僅開罰2件。此外，中山區榮星花園曾於1小時內闖入10輛自行車，而且北市明定公園內禁騎自行車，仍有34處公園、綠地或廣場內設置自行車道。

柳采葳說，民眾陳情指出榮星花園1天至少有40至50輛自行車違規闖入，在公園散步還差點被電動自行車撞到，卻未見公園駐警取締。

她說，經實地觀察，晚間約1小時就有10輛自行車闖入榮星花園，甚至有電動車騎乘經過兒童玩樂設施，更有多輛YouBike穿梭，其實榮星花園多處出入口的自行車禁入告示不清，甚至有告示牌還掛在樹上。

柳采葳呼籲，市府應重新檢視公園內能否騎乘自行車的規定，並加強公園違規熱點巡查，也要在出入口清楚告示「自行車不能進入及停放」立牌並寫上罰則，才能確保公園內行人安全。

公園處對此回應，北市目前劃設自行車道的公園均為串聯市區各交通站點或河濱自行車道，為達成綠運具的最後一哩路服務願景，各由交通局及水利處設置。

公園處表示，依台北市公園管理自治條例規定，在公園內規劃指定自行車道範圍是允許騎乘自行車，其餘未指定自行車道範圍則可處行為人新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

針對議員要求，公園處表示，會加強把告示牌設置在明顯處，並針對熱區加強巡邏，呼籲在公園內非指定範圍，自行車應採牽行方式，以避免影響其他公園使用人。（編輯：蕭博文）1131106