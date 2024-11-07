台中11區18日上午起停水36小時 影響逾22萬戶

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台灣自來水公司第四區管理處今天公告，因執行工程，台中市11個區將部分停水，預計從18日上午10時起，至19日晚間10時止總計36小時，逾22萬戶受影響。

水公司第四區管理處為維護大台中供水穩定，將辦理4項改善工程，施工期間將造成潭子、大雅、北屯、北、中、南、東、西、西屯、南屯及烏日區11區部分停水，預定停水時間為18日上午10時起至19日下午10時止，影響供水時間總計36小時，請民眾提前儲水備用。

水公司指出，這次停水區域影響用戶數估計22萬5324戶，除停水區域外，其餘地區仍保持正常供水，在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

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為考量工程進度施作及民眾通行安全，水公司表示，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，提醒民眾於停水前6小時完成儲水。

水公司提醒，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間須將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，相關停復水資訊亦可上自來水公司網站查詢。（編輯：陳仁華）1131107