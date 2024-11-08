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財劃法修正草案完成初審 鍾東錦：應有政院版本

2024/11/8 18:19（11/8 18:46 更新）
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立法院財政委員會7日將國民黨團提的財劃法修正草案送出委員會。苗栗縣長鍾東錦（中）8日表示，財劃法一定要修，不管執政黨、在野黨，能坐下來談當然最好，但他認為，最起碼要有執政黨版本，才有修法誠意。中央社記者管瑞平攝 113年11月8日
立法院財政委員會7日將國民黨團提的財劃法修正草案送出委員會。苗栗縣長鍾東錦（中）8日表示，財劃法一定要修，不管執政黨、在野黨，能坐下來談當然最好，但他認為，最起碼要有執政黨版本，才有修法誠意。中央社記者管瑞平攝 113年11月8日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）立法院財政委員會昨天將國民黨團提的財劃法修正草案送出委員會。苗栗縣長鍾東錦今天說，苗栗縣已委屈很久，一定要修，但行政院應有執政黨版本才有修法誠意，也會更完善。

苗栗縣議會第20屆第4次定期會總質詢今天開跑，民進黨籍縣議員翁杰、邱毓興先後提問縣長鍾東錦，對於立法院昨天「3分鐘」完成財政收支劃分法修正草案初審的看法。

鍾東錦表示，他認為朝野應該透過協商、溝通方式修法比較穩當，草案既然送出委員會，二、三讀應該就有機會，若以昨天國民黨版通過，概估苗栗縣1年可增加新台幣90億元經費。

財劃法已逾25年未修，鍾東錦說，苗栗縣人口53萬多人，全縣年度總預算僅接近280億，縣民人均預算比其他縣市少了至少1萬元，財劃法現況對苗栗縣真的不公平，「是很委屈的縣分」，所以財劃法一定要修。

鍾東錦指出，不管執政黨、在野黨，能夠坐下來談最好，但他認為，最起碼要有執政黨的版本才有修法的誠意，畢竟財政部人才濟濟，規劃一定比在野黨更完善，況且，總統賴清德在擔任台南市長任內也爭取要修財劃法，內閣有義務幫總統完成這件事，讓台灣整體稅務制度、各縣市分回的金額更公平。

此外，民進黨籍議員徐筱菁提議，希望縣府比照老人福利卡模式，增加「新生兒幸福卡」，提供0至3歲嬰幼兒每年6000元額度，給新手爸媽一點小確幸，用以添購嬰幼兒用品；對此，民政處指出，因屬非法定社會福利支出，仍須與財主單位研議。

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鍾東錦會後受訪表示，縣府今年度因發放學生午餐加碼10元以及敬老禮金、生育津貼加碼補助等3項非法定社會福利支出，遭中央扣減一般性補助款7784萬餘元，對於議員建議、爭取的各項社福補助，若財政狀況許可，縣府當然樂意配合，但還是要與中央協調，「在不罰款的前提下可以做」，如果一推出又被中央罰款，就不是這麼恰當。

他話鋒一轉說，這次若財劃法未能修改，苗栗恐怕再20年也無法翻身，希望與縣議會一起不分藍綠，為鄉親爭取應有的福利及待遇。（編輯：張銘坤）1131108

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