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竹縣粄食嘉年華登場 古秀妃盼傳承客家吃的記憶

2024/11/9 19:06（11/9 19:16 更新）
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客委會主委古秀妃（前）9日出席新竹縣粄食嘉年華，與民眾一同品嚐新埔粄條，盼民眾一起傳承源自小時候的「吃的記憶」。（客委會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年11月9日
客委會主委古秀妃（前）9日出席新竹縣粄食嘉年華，與民眾一同品嚐新埔粄條，盼民眾一起傳承源自小時候的「吃的記憶」。（客委會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年11月9日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣9日電）客委會主委古秀妃今天的新竹縣新埔鎮出席粄食嘉年華時致詞說，各地米食風味雖然不同，但都可感受客家人的友善、熱情與好客，盼民眾一起傳承源自小時候「吃的記憶」。

「新竹縣粄食嘉年華」今天在新埔鎮藝文廣場登場，吸引千人聚集健走出發，跟著活動推出的「新埔鎮粄食地圖」走訪新埔老街，一起大啖粄條美食。

古秀妃致詞表示，雖台灣南、北部在吃粄條及面帕粄的習慣和名稱不同，但都是源自小時候吃的記憶，客家鄉親們努力將這份「吃的記憶」保存下來，也是一種文化傳承。

古秀妃指出，此次推動竹縣粄食嘉年華活動就是中央和地方共同合作的成果，客委會的角色是讓客庄鄉鎮有機會接力傳承客家文化，同時滿足鄉親需求、回饋地方、共同成就客庄發展。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，粄條為在來米製，是客家重要美食，在新竹縣以新埔鎮最具代表性，盼透過此次活動邀民眾品嚐道地客家粄條，體驗新埔街巷的客家純樸生活。

竹縣府交通旅遊處副處長張淇銘於稿中說，為振興竹縣客家粄食文化與展現在地特色，向客委會爭取經費，並委請新埔鎮公所策劃2天系列活動。

現場除了「客家美食展售會」，張淇銘說，還有安排路線長度約3.5公里的「千人健走食粄條」，邀民眾走訪潘屋、日本公園、舊鎮公所及張氏家廟等景點，民眾完成集點卡就可換取紀念品。

張淇銘表示，活動也推出「新埔鎮粄食地圖」標示43家粄條名店，以及由專業導覽員帶領「走讀新埔小旅行」，走訪街巷體驗古樸客庄氛圍。（編輯：張銘坤）1131109

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