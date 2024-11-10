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屏東首度應邀參加日本清水港鮪魚祭 文化交流新契機

2024/11/10 14:20
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（中央社記者洪學廣高雄10日電）屏東黑鮪魚聞名全國，縣府首度應邀出席日本靜岡清水港鮪魚祭設攤，展示多元文化、物產與觀光資源，盼在雙方共同悠久歷史鮪魚文化下，開啟城市交流新契機。

2024日本靜岡清水港鮪魚祭11月9日、10日在清水車站前公園舉辦，同樣以黑鮪魚聞名全國的屏東首度應邀出席，並於活動現場設攤展示屏東多元文化、物產與觀光資源。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，為推廣屏東黑鮪魚文化觀光季活動，縣府團隊由傳播處副處長蕭裕隆率隊參加靜岡清水港鮪魚祭，並於現場設攤展示屏東文化、物產與觀光，盼吸引日本旅客來到屏東觀光與品嚐美食。

傳播處指出，今年靜岡市派駐員增田梢參加屏東黑鮪魚文化觀光季後，特別多停留屏東1天，實地走訪東港華僑市場、東港溪堤岸端午龍舟競賽、光復路海產街等。增田梢表示，「屏東黑鮪魚文化觀光季」與「靜岡清水港鮪魚祭」整體發展與系列活動極為相似，於是積極邀請縣府參加靜岡清水港鮪魚祭，開啟這次交流契機。

傳播處表示，靜岡清水港鮪魚祭是日本靜岡縣重要節慶活動，除慶祝鮪魚豐收，也吸引各地觀光客。今天活動進入最高潮，現場有許多鮪魚相關活動，包含鮪魚美食攤位、海鮮品嚐、鮪魚拆解表演、冷凍鮪魚切塊銷售、鮪魚冰箱體驗、當地文化表演、龍舟錦標賽「鮪魚杯」等，豐富活動吸引許多民眾參加。

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傳播處表示，屏東與靜岡擁有相同鮪魚文化，縣府每年5月至7月辦理黑鮪魚文化觀光季活動，至今已邁入第24年，是全國最長壽活動，近年縣府藉由黑鮪魚季，邀請外賓參加百桌千人美食推廣小吃宴，成功拓展屏東黑鮪魚國際知名度，其中日本靜岡縣駐台辦事處靜岡市皆應邀派員共襄盛舉。

靜岡市長難波喬司也特別到屏東攤位參觀致意，感謝來自台灣的屏東組隊參加，縣府團隊也藉此邀請難波明年來屏東參加黑鮪魚文化觀光季活動，難波也允諾將安排時間到屏東交流，共同加深台日文化交流。（編輯：李淑華）1131110

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