立院考察斗六芭蕉溪治理 經部允助擺脫淹水之苦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）立法院經濟委員會今天到雲林縣斗六市考察，經濟部政務次長何晉滄允諾，中央和地方一起努力完成芭蕉溪治理工程，助地方擺脫淹水之苦。

國民黨立委張嘉郡、經濟部、農業部、水利署等單位今天勘查斗六芭蕉溪治理計畫、斗工十路與榴南路交會路口淹水改善方案及頂柴裡部落老舊農路改善計畫。

斗六市長林聖爵等人指出，芭蕉溪因大學路箱涵段至自行車道鐵橋的河段（大學路上游），通水斷面束縮影響通洪效能，加上部分河段堤防老舊，導致斗六市龍潭、久安、大潭等地區飽受水患威脅。

張嘉郡說，要解決芭蕉溪大學路上游水患，必須改善4處瓶頸河段，同時新建後庄埤下游護岸、埤口護岸共498公尺、改建龍潭社區、龍潭橋、久安里、大潭地區護岸約811公尺護岸，提升通洪效能，總經費新台幣1.5億元，要求水利署須加速核撥經費，讓居民免於淹水之苦。

張嘉郡強調，除了芭蕉溪整治問題，還有斗六工業區斗工十路與榴南路交會路口易淹水、三光里農路待修理，給人民一個不受淹水威脅的安全家園，與更安全優質交通道路，政府責無旁貸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

何晉滄指出，最近氣候變遷越來越明顯，極端氣候在台灣發生頻率越來越高，經濟部、水利署在河川治理的計畫上全力以赴，力拚3年內完成芭蕉溪治理。

何晉滄表示，有關三光里農路、斗六工業區淹水問題，施工、經費都沒有問題，相關細節會與各單位再討論讓工程更周全、一次到位，但也希望張嘉郡支持通過前瞻計畫經費，「沒過，錢編不出來」；張嘉郡笑回，「你這是以小博大」。（編輯：李淑華）1131111