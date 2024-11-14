林口三井OUTLET二館開幕 空橋接一館共300家專櫃

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（中央社記者高華謙新北14日電）新北市林口區三井OUTLET二期新館試營運3週後今天正式開幕，一、二館間有連通空橋，合計300家專櫃，業者預估明年會有1000多萬人次造訪，挑戰營業額新台幣125億元。

日商三井不動產集團今天在新北市林口國際媒體園區舉辦MITSUI OUTLET PARK 林口二館開幕典禮，建築為地下1層、地上4層複合式商業設施，投資金額超過新台幣46億元，預計創造約2000個就業機會。

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三井不動產副社長山本隆志說，新開幕的二館將擴增約100家專櫃，使一、二館合計約有300家專櫃，其中二館導入更多國際品牌、特色餐飲及適合親子的數位娛樂設施，一、二館間也規劃連通空橋，方便往返。

新北市府經發局說，MITSUI OUTLET PARK 林口二館試營運期間，假日單日觀光人次達6萬人次，為鼓勵民眾搭大眾運輸前往，開幕期間有搭乘機場捷運、接駁車及使用悠遊卡搭大眾交通工具的遊客，可憑搭乘證明並出示MITSUI OUTLET PARK會員APP畫面及當日館內消費發票兌換優惠及限量100元折價券。（編輯：方沛清）1131114