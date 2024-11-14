錢櫃員工為關窗墜樓亡 北市勞檢處：涉違反職安法

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北14日電）錢櫃台北中華新館昨晚發生員工墜樓死亡事件，警方初步研判此案屬意外，已報檢方相驗。台北市勞檢處表示，此案涉違反職安法，若檢察官不起訴，將處最高30萬元罰鍰。

台北市消防局昨晚9時40分獲報，有民眾發現錢櫃中華新館外有人墜落至1樓地面，救護人員趕赴現場發現有1名女子躺臥地上，且身旁有大片血跡，送醫前已無呼吸心跳，經醫院搶救後在晚上10時30分宣告不治。

轄區警方初步調查，死者為在錢櫃工作的22歲吳姓員工，案發前看到8樓機房窗戶未關，因窗戶是外推式且手把在外側，死者欲關窗發現高度不足，所以拿2個菜籃墊腳，期間疑重心不穩，往窗戶方向傾倒，導致從8樓墜落至1樓地面。

警方表示，現場未設監視器，但依死者同事說詞及館內其他地點的監視器畫面，初步研判此案不是受外力影響，為墜樓意外，已報檢方相驗。

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台北市勞動檢查處說明，初步了解，吳女巡樓發現8樓氣窗未關後有先回報主管，主管再指派另一名員工陪同關窗，原則上已可確認此案屬於職業災害案件，且今天派員至現場時也發現有違反職業安全衛生設施規則第224條第2項，未採取防止勞工因墜落而遭受危險的措施。

勞檢處指出，由於職業安全衛生法第37條及40條規定，發生勞工死亡職災案的雇主涉及刑事責任，因此將待檢察官調查告一段落，若做出不起訴處分，預計處新台幣30萬元的最高額罰鍰。（編輯：張銘坤）1131114