高雄虱目魚出國比賽 獲比利時國際風味評鑑所三星

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄興達港區漁會的虱目魚產品榮獲「2024年比利時國際風味評鑑所」（ITQI）風味絕佳獎章三星殊榮，漁會總幹事郭展豪說，要吃虱目魚一定要選高雄的，希望國人多選用優質國產魚。

興達港區漁會今天與漁業署舉辦「高雄虱目魚金賀」推廣活動，郭展豪接受媒體聯訪時說，高雄的虱目魚是全台首獲此獎的虱目魚，ITQI風味絕佳獎章是食品界的米其林，獲此殊榮是對漁會加工技術與品質的肯定，也展現台灣漁業加工實力。

漁業署科長溫玉萍致詞時說，虱目魚是全魚都可以食用的魚種，歐洲人對虱目魚較不熟悉，能獲此獎非常不容易。興達港區漁會有先見之明，啟用加工廠，後續也取得外銷加工廠資格，雖然辛苦卻很值得。

高市府秘書長郭添貴說，中央大力支持下興達港區漁會水產加工廠於2020年設立，也陸續取得CAS、HACCP、ISO22000等多項食品安全管理系統認證，在中央與市府補助下健全冷鏈系統，持續協助漁民推廣漁獲。

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根據漁業署資料，高雄虱目魚養殖面積約1800公頃，面積與產量約占全國2成7，去年產量達1.4萬公噸、產值約12億元。其中興達港區漁會所涵蓋的茄萣、湖內、阿蓮、路竹等區是台灣主要越冬養殖虱目魚的主要區域。

郭展豪說，「越冬虱目魚」是指虱目魚能熬過冬天，因高雄虱目魚採深水養殖，池底保溫力好，可讓虱目魚熬過寒冬，也因此虱目魚養得肥美，油脂豐富、肉質更鮮甜，民眾想吃虱目魚一定要到高雄。（編輯：謝雅竹）1131114