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新北耶誕城交通管制一次看 3站YouBike營運調整

2024/11/14 19:32
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（中央社記者高華謙新北14日電）新北耶誕城明天開城，交通局說，市府周邊主要幹道的行人專用時相將延長至晚間11時，周邊人行道每天下午4時至晚間11時禁騎自行車，3處YouBike站會隨活動調整租借時間。

交通局交通安全科科長林碧芬說，「2024新北歡樂耶誕城」活動自明天起持續至明年元旦，預計明天下午起主要幹道將湧現人車潮，每天將吸引15萬人次到訪，為確保行人通行安全，縣民大道與新站路口、新府路口等市民廣場周邊路口的行人專用時相將延長至晚間11時。

林碧芬說，活動期間每天下午4時至晚間11時，會場周邊人車共道人行道禁止騎自行車；市民廣場旁的「新站路站」「新府路站」YouBike租借站於平日下午3時至夜間24時， 以及12月14、15日耶誕城演唱會的中午12時至晚間24時暫停營運；另外，「板橋公車站」YouBike租借站於活動期間暫停營運。

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林碧芬說，所有行經市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中廣場等50多條路線公車，在車頭LED顯示「行經新北歡樂耶誕城」，民眾可以清楚辨識搭乘，捷運公司也機動加開班次疏運人潮，民眾可多搭大眾運輸。

林碧芬表示，交通戰情室、交控中心同步開設並監控市府周邊道路車流狀況，並協調警察局、交通大隊應變處理，即時預測及掌握現場人潮，減少交通衝擊。（編輯：張銘坤）1131114

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新北林口112年車禍死亡最高 強化機車族交安宣導台1線高架橋修復強度夠 20噸以上大車解除管制
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