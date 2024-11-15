清水服務區全面改裝 招潮蟹咖啡廳成打卡熱點

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）國道清水服務區是國道營業額最高的服務區，有國道金雞母之稱，今年全面改裝，其中頂樓的咖啡廳，以高美濕地招潮蟹為設計意象，特殊外觀吸引遊客拍照打卡。

清水服務區今年3月起裝修，全面啟動改裝作業，新餐飲賣場空間11月中試營運，12月中旬全面正式啟用。

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高速公路局今天發布新聞稿表示，清水服務區向來是國道營業額最高的服務區，用路人服務需求量大，今年3月起由統一超商公司接手，以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象，融入清水豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，來形塑整體門面、設置造景藝術。

統一超商公司為塑造國道新視界讓用路人擁有全新感受，讓各樓層都有驚喜，提升用路人遊逛動機外，規劃約50個櫃位，較原本櫃位增加超過2成，包含連鎖店、在地名店等，其中更有部分店家是唯一或首次進駐，打造全方位服務區新體驗。（編輯：謝雅竹）1131115