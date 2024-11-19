竹市府官員備詢開直播嗆胡說八道 議員擬告誹謗

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市府民政處長施淑婷今天在議會備詢時開直播，稱無黨籍竹市議員田雅芳的質詢內容「胡說八道」。對此，田雅芳表示，施淑婷嚴重藐視議會，且涉犯誹謗，擬提告。

新竹市議會今天舉行市政總質詢，無黨籍議員田雅芳質詢時，施淑婷透過臉書Facebook個人粉絲專頁開直播，並說「她在胡說八道」及「太誇張，我有錄音檔」等語。

對此，田雅芳提供文字向中央社記者表示，議員的職權在監督市政，施淑婷無法接受建議，竟還違反議會錄音錄影管理規則，在質詢市長期間對著議員拍攝直播，嚴重藐視議會，呼籲代理市長邱臣遠應依法懲處並解除其職務。

田雅芳說，施淑婷直播時以侮辱性言論說「胡說八道」等語，行為涉犯刑法誹謗罪，將提告以正視聽。

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施淑婷向中央社記者表示，議員有權在議事殿堂質詢及監督，但不代表能抹黑造謠，針對田雅芳一連串胡謅指控，希望以開直播方式積極讓民眾了解議事內容，以捍衛機關及市府人員名聲；至於備詢時的低語並未影響議程。

新竹市議會人員向中央社記者表示，竹市議會設有公開直播頻道，議員、官員也可向大會主席報備網路直播，但不可影響議事進行。至於市府官員於直播時的表述內容是否恰當，若有議員反映將由大會主席裁處。（編輯：方沛清）1131119