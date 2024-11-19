屏東農業大學10年培育逾千人 成新手農民靠山

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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）屏東縣政府推動農業大學，提供返鄉及留鄕務農民眾農業學習平台，開設基礎班等課程；今年邁入第10年，累計培訓出逾千名學員。不少學員表示，課程對農業新手助益良多。

屏東縣政府農業大學第10屆今天在縣府大禮堂結業典禮暨成果展，199名學員齊聚一堂互相交流學習成果。

第9屆菁英班學員李韶曄今年接受農業志工培訓，她接受媒體聯訪表示，加入農業大學初衷是因為喜歡加工品，烘焙材料許多都得進口，希望加工品原料也來自當地。目前還是種植洛神花的新手，因為在農業大學收穫良多，希望回饋、也希望可以藉由幫助其他農友學到更多，因此加入志工培訓。

菁英班班長陳永祥表示，原本在北部從事電腦業，6年前返鄉照顧母親。從小就喜歡種花花草草，也喜歡咖啡，家裡剛好有塊地可以利用。屏東是咖啡大本營，不過大部分在山地種植，希望也能在平地推行。菁英班課程有農業專家協助，對初入農業領域的人很有幫助。

屏東縣長周春米出席頒發證書表示，屏東農業大學讓很多前輩或是回鄉從農的青年有交流平台，課程邀請產、官、學專業師資傳授農業生產技術、經營及品牌行銷，今年共開立農業基礎班、動物科學班、水產養殖科學班、屏南分班以及進階菁英班，總計結業人數達199人，新住民工作坊共計17人完成研習，今年也培訓出26名農業志工，10年來已培育1878位學員，成果相當豐碩。

周春米說，屏東地理環境得天獨厚，作物收成豐饒，同時也是畜牧與養殖業重鎮，感謝結業學員歷經數月辛苦，除了平常農忙，還要抽空與時俱進學習相關專業知識，希望透過農業大學平台，讓學員學有所成後，回到自己工作崗位都能學以致用，縣府會做農民最好的後盾，持續創造農漁大縣產值及品質。

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屏東縣政府農業處長鄭永裕指出，本屆農業大學課程邀請業界達人導入實務案例與操作教學，並安排最新農業趨勢，如低碳永續耕作、驗證標章申請等課題，今年還加入外來種生物對策，幫助學員在應對環境變化，盼讓學員與時俱進，在農業發展上除了基本田間管理外，更能藉由講師們的專業學識和成功經驗，開展精緻農業之路。

農業處表示，屏東農業每年創造約新台幣800億元產值，除了扮演國家糧倉重要角色，縣府也會努力擴展內外銷市場，讓屏東好物持續發光發熱。本屆菁英班前往台北農產運銷股份有限公司進行參訪與見習，學員針對農產運銷的問題獲得充分解答，同時加強彼此間凝聚力，拓展對農業經營視野；課程中學員們互相交流分享不同的見解，並將所學知識運用到實務的生產經營上。（編輯：李淑華）1131119