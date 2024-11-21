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社頭MOOVO公共自行車啟用 鄉內8站串連指標景點

2024/11/21 15:22（11/21 16:16 更新）
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彰化縣政府21日舉行MOOVO啟用典禮，縣長王惠美表示，這次社頭鄉設置社頭車站、社頭鄉公所、社頭公有零售市場、舊社國民小學、社頭運動公園、清水岩生態展示中心、社頭織襪產業園區（東、北站）、社頭鄉農會清水分部共8處站點，可讓大家體驗在地指標性景點。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月21日
彰化縣政府21日舉行MOOVO啟用典禮，縣長王惠美表示，這次社頭鄉設置社頭車站、社頭鄉公所、社頭公有零售市場、舊社國民小學、社頭運動公園、清水岩生態展示中心、社頭織襪產業園區（東、北站）、社頭鄉農會清水分部共8處站點，可讓大家體驗在地指標性景點。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月21日
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（中央社記者鄭維真彰化21日電）社頭鄉MOOVO公共自行車今天啟用，成為彰化縣已建置公共自行車租賃系統的第8個鄉鎮；鄉內目前設有台鐵社頭車站、清水岩生態展示中心等8處站點，未來視情況滾動調整。

彰化縣政府今天在社頭車站舉行MOOVO啟用典禮，縣長王惠美致詞時表示，這次社頭鄉設置社頭車站、社頭鄉公所、社頭公有零售市場、舊社國民小學、社頭運動公園、清水岩生態展示中心、社頭織襪產業園區（東、北站）、社頭鄉農會清水分部共8處站點，可讓大家體驗在地指標性景點。

縣府交通處向中央社記者表示，目前彰化縣彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、田中鎮、花壇鄉、社頭鄉皆已建置公共自行車。

王惠美說，全縣共有115處站點，未來會持續滾動調整，以台鐵車站沿線鄉鎮優先建置為目標；民眾可使用TPASS通勤月票，前30分鐘免費騎乘。

社頭鄉長蕭浚二表示，今年織襪芭樂觀光節將於12月13日至15日登場，大家可透過MOOVO公共自行車串連各景點，期望將人潮引進社頭社區。（編輯：陳仁華）1131121

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