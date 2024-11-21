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彰縣府爭取接管明道大學部分校地 推動AI園區

2024/11/21 15:00（11/21 15:31 更新）
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彰化縣長王惠美（左4）21日前往已停辦的明道大學現勘時說，經確認校舍現況，希望注入縣政永續發展新活力，如在南彰化建立AI（人工智慧）人才培育基地，透過校地活化造福更多彰化縣民。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月21日
彰化縣長王惠美（左4）21日前往已停辦的明道大學現勘時說，經確認校舍現況，希望注入縣政永續發展新活力，如在南彰化建立AI（人工智慧）人才培育基地，透過校地活化造福更多彰化縣民。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月21日
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（中央社記者鄭維真彰化21日電）彰化縣政府今天說，明道大學已退場，縣府將於28日教育部研商會議中爭取接管部分校地，作為推動AI（人工智慧）軟體產業智慧園區發展及碳權交易平台基地，帶動彰南產業發展。

位於彰化埤頭鄉的明道大學8月起停辦，彰縣府7月已提報教育部相關接管計畫，教育部排定28日開研商會議。

彰化縣長王惠美與縣府團隊前往校地現勘時表示，明道大學約有50公頃校地，其中22公頃曾作為有機農場，經確認校舍現況，希望注入縣政永續發展新活力，如在南彰化建立AI人才培育基地，透過校地活化造福更多彰化縣民。

根據縣府新聞稿，明道大學校舍面臨閒置荒廢，縣府為促進資源有效利用，希望接管部分校地，增加在地就業機會，藉整建明道大學既有建築物和場地，包括寒梅大樓、志強大樓、體育館、游泳池、籃球場、棒壘球場及附屬設施停車場等空間，可立即供應AI軟體產業智慧園區等使用。

縣府表示，其餘空間規劃作為異地備援中心，避免因火災、水災等造成重要資料損失，導致工作、服務中斷；部分場域可作教育體育園區，提供鄰近居民體育休閒活動空間，提升全民運動風氣。（編輯：李明宗）1131121

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