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彰化東彰道路全線通車 台74甲線直通二水30分鐘

2025/1/24 17:50（1/24 18:06 更新）
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彰化縣政府24日在台74甲線位在花壇鄉起點路段舉辦東彰道路計畫全線通車典禮，未來民眾將可從台74甲線花30分鐘直通二水地區。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年1月24日
彰化縣政府24日在台74甲線位在花壇鄉起點路段舉辦東彰道路計畫全線通車典禮，未來民眾將可從台74甲線花30分鐘直通二水地區。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年1月24日
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（中央社記者吳哲豪彰化縣24日電）彰化縣東彰道路北段台74甲線至大村鄉中正東路今天下午通車，縣府表示，是全縣第1條臨八卦山脈興建的東縱向快速道路，民眾可從台74甲線花30分鐘直通二水地區。

彰化縣政府今天在台74甲線位在彰化花壇鄉起點路段，舉辦東彰道路計畫通車典禮，彰化縣長王惠美、交通部公路局中區養護工程分局主任工程司洪璠儀等人出席。

王惠美致詞時說，東彰道路是全縣第1條臨八卦山脈興建的東縱向快速道路，總長度約28公里，未來從台74甲線直接通往二水地區只需約30分鐘，通車後可實現30分鐘生活圈目標，讓台中、雲林及南投間交通往來更便捷。

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縣府指出，東彰道路計畫分為北、中、南延段等3段，起點在花壇鄉彰化東外環路與東彰北路一段路口，終點為二水鄉東彰南路一段與民生路口，中段與南延段都已通車，北段工程日前先行開通大村鄉中正東路至台76線林厝交流道下路段，最後一哩路台74甲線至中正東路下午4時開放通車。

縣府表示，今天通車的北段，工程總經費約新台幣8億332萬元，中央補助款約6億5068萬元，縣府自籌款約1億5262萬，規劃設計除考量交通便利性及周邊居民需求外，由於路線緊鄰員林市住宅密集區，考量減少建物拆遷及用地徵收下，規劃出最佳路線，部分建物與民眾協調採整棟搬遷代替拆除，不僅節省用地經費，也讓民眾房屋免拆，共創雙贏。（編輯：郭諭儒）1140124

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王惠美
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