本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

基隆擬2年採購164輛電動公車 交通部允協助

2024/11/21 15:38（11/21 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市政府計畫2025年起2年內採購164輛電動公車汰換老舊車輛；交通部長陳世凱（左2）21日前往考察基隆交通建設時表示，基隆市府所提採購案符合公共運輸減碳政策，交通部將大力協助。（讀者提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 113年11月21日
基隆市政府計畫2025年起2年內採購164輛電動公車汰換老舊車輛；交通部長陳世凱（左2）21日前往考察基隆交通建設時表示，基隆市府所提採購案符合公共運輸減碳政策，交通部將大力協助。（讀者提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 113年11月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆21日電）基隆市公車老舊常拋錨，引發民怨，基隆市政府計畫明年起2年內採購164輛電動公車取代；交通部長陳世凱今天說，對市府所提此項採購案，符合公共運輸減碳政策，交通部將大力協助。

立法院交通委員會委員林沛祥等，今天與陳世凱及交通部各局處主管，前往基隆市考察多項交通建設；因市長謝國樑要前往市議會接受總質詢，由副市長邱佩琳率市府團隊向中央報告包括電動公車採購、德安交流匝道改善工程、市區客運補貼、智慧運輸系統建設計畫、公共自行車示範計畫等。

在電動公車採購案中，市府預計明年採購93輛電動公車、2026年採購71輛電動公車，此外還包括公車場站及充電樁等建置，預估在2027年第3季完成交車，盼屆時達到市區公車全面電動化。

此外，德安交流匝道因長期塞車問題，市府提出調整德安路車道配置改善方案。

陳世凱表示，他對基隆非常熟悉，基隆公共運輸使用率居全國第二；針對基隆市提出的電動公車採購案，他認為這符合公共運輸減碳政策，交通部將大力協助。

至於德安交流匝道改善工程，陳世凱表示，相關管轄權問題有待釐清，交通部將與市府合作，解決交通問題。

國民黨基隆立委林沛祥表示，基隆交通建設的推動需要中央與地方政府緊密合作，未來他將持續爭取更多中央資源，為基隆市民打造更便捷、更安全交通環境。（編輯：陳仁華）1131121

#立法院交通委員會
#交通部長
#林沛祥
#邱佩琳
#國民黨
#基隆市
#陳世凱
#謝國樑
陳世凱
新北無照駕駛12.5%未成年 累犯占7成5赴日本加油機票難求 陳世凱：盡力協調放大機型
林沛祥
藍委推80歲以上免巴氏量表 卓榮泰：有多元免評方式罷樑通過接替補選市長？ 林沛祥：全力幫謝國樑過關
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：