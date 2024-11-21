基隆擬2年採購164輛電動公車 交通部允協助

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（中央社記者沈如峰基隆21日電）基隆市公車老舊常拋錨，引發民怨，基隆市政府計畫明年起2年內採購164輛電動公車取代；交通部長陳世凱今天說，對市府所提此項採購案，符合公共運輸減碳政策，交通部將大力協助。

立法院交通委員會委員林沛祥等，今天與陳世凱及交通部各局處主管，前往基隆市考察多項交通建設；因市長謝國樑要前往市議會接受總質詢，由副市長邱佩琳率市府團隊向中央報告包括電動公車採購、德安交流匝道改善工程、市區客運補貼、智慧運輸系統建設計畫、公共自行車示範計畫等。

在電動公車採購案中，市府預計明年採購93輛電動公車、2026年採購71輛電動公車，此外還包括公車場站及充電樁等建置，預估在2027年第3季完成交車，盼屆時達到市區公車全面電動化。

此外，德安交流匝道因長期塞車問題，市府提出調整德安路車道配置改善方案。

陳世凱表示，他對基隆非常熟悉，基隆公共運輸使用率居全國第二；針對基隆市提出的電動公車採購案，他認為這符合公共運輸減碳政策，交通部將大力協助。

至於德安交流匝道改善工程，陳世凱表示，相關管轄權問題有待釐清，交通部將與市府合作，解決交通問題。

國民黨基隆立委林沛祥表示，基隆交通建設的推動需要中央與地方政府緊密合作，未來他將持續爭取更多中央資源，為基隆市民打造更便捷、更安全交通環境。（編輯：陳仁華）1131121