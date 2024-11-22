游泳課不用穿襪子了 教育部補助台東高中改善泳池

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（中央社記者張祈台東縣22日電）台東高中因泳池底部石灰質沉澱容易割傷腳，學校要求學生穿襪子上游泳課，國民黨籍立法委員黃建賓指出，經持續爭取獲教育部核定新台幣1000萬元，全額補助游泳池改善。

網友6月間在社群網站Threads貼文，「穿襪子游泳真不錯，台東高中真棒」，同時附上台東高中體育組的建議「因游泳池池水為地下水，水質較硬，石灰質已是不可逆狀況，建議穿襪子下水」，貼文引起熱議。

校方當時出面說明，因向教育部體育署申請經費改善沒有通過，只好建議學生穿襪子游泳；教育部也說明，因學校申請項目不同，事後已安排專家前往現勘，允諾改善泳池問題。

黃建賓說，網路貼文很多人以為是開玩笑，這卻是台東高中學生親身經歷的事，令人心酸，經不斷爭取，教育部宣布核定1000萬經費，全額補助台東高中游泳池改善。

黃建賓指出，台東女中紅土跑道毀損，經常積水、雜草叢生，學生運動時容易受傷，今年多次在立法院向教育部爭取經費、舉辦會勘，終於也獲教育部核定1420萬元，全額補助改善操場及周邊設施整建。

黃建賓說，台東縣不像其他縣市經費多，教育資源相對貧乏，感謝教育部協助，會持續為東部學校爭取更多資源跟經費，提升台東學子就學品質及環境。（編輯：龍柏安）1131122