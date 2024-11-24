洪良建接新北消防協會理事長 擬增受災戶救助金

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市消防協會表示，新北市消防局退休火災調查科長洪良建今天接任理事長，300多名消防、義消幹部到場見證；他致詞說，計畫增加火災受災戶急難救助金、清寒獎學金名額。

新北市消防協會發布新聞表示，協會由熱愛消防的社會人士募資成立，響應政府添購消防車輛、設備，推動火災預防、搶救災害，並將捐助消防設備的節餘款，發放消防與義消人員慰問金、子女獎學金。

獲新任理事會推舉擔任理事長的洪良建，退休前擔任市府消防局火災調查科長，歷經八仙粉塵爆等無數大型災害，今天從前任理事長葉春財手中接過印信。

新北市府消防局長陳崇岳監交，也頒發當選證書給新北市消防協會第12屆新任理事長洪良建。

洪良建致詞表示，消防救災工作日益艱困危險，感謝承先啟後，未來將持續做消防、義消人員後盾，發放消防、義消子女獎學金的名額，同時計畫增加火災受災戶急難救助金、清寒獎學金名額。

協會今天同步成立顧問團，由消防協會前理事長、板橋接雲寺主委江清秀擔任團長，江清秀說，未來希望將關懷觸角深入社會，繼續推動消防公益。（編輯：方沛清）1131124