草屯鎮長補選 國民黨推南投縣議員簡賜勝參選

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）有關草屯鎮長補選，國民黨南投縣黨部決議向黨中央建議，徵召國民黨南投縣議員簡賜勝參選；簡賜勝今天表示，從小在草屯長大，他將致力讓草屯風華再現，將草屯打造得更好。

草屯鎮長簡景賢18日驟逝，鎮長職位須補選，國民黨南投縣黨部今天宣布推派簡賜勝參選，南投縣長許淑華、多名國民黨、無黨籍縣議員、草屯鎮25名里長到記者會會場力挺，縣黨部主委楊麗川說，對於簡景賢驟逝感到非常不捨，由於補選作業期程緊湊，因此決議徵召當地合適的國民黨縣議員參選，今天提報黨中央。

許淑華說，地方都知道簡賜勝有意投入下屆草屯鎮長選舉，只是簡景賢突然離世，因此相關期程提早加快進行，經徵詢幾名有意願、最了解草屯鎮人選，很快完成整合、共推簡賜勝參選，並立即提報黨中央展開徵召作業，她認為簡賜勝是擘劃草屯鎮未來發展最佳人選。

中央社記者提問許淑華，是否擔任簡賜勝競選總部主任委員，許淑華表示尊重簡賜勝態度，一旁簡賜勝立即接話「縣長當然要當我的主委」；許淑華接著說，她19日已請辭南投縣選舉委員會主委身分，後續簡賜勝若有任何需求，國民黨南投縣黨部將全力支持。

是否認為這場補選將是一場「熱戰」，許淑華說，民進黨目前並無較明確參選人，他們也有評估民進黨幾名可能潛在人選，針對綠營不同參選人，將有不同策略調整，但最終還是要依民進黨參選人是誰，國民黨就會配合簡賜勝團隊選舉節奏進行。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴表示，22日召開臨時執行委員會討論參選人遴選辦法，也會徵詢有意願者，由於距離登記參選時間很短，傾向採直接徵召，目前有2、3名人選，將持續討論，這兩天正式宣布。（編輯：陳仁華）1131125