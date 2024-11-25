大武崙森林運動公園工程 基市：前市府驗收不實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆25日電）基隆市政府今天表示，大武崙森林運動公園第一期的停車場未依規定設排水系統，認為前市府當初驗收不實。此外，第二期驗收後也有缺失，已要求廠商回應，否則將依法辦理。

前基隆市長林右昌任內發言人游本明對此表示，暫時不回應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

基隆市政府教育處發布新聞稿指出，基隆市立體育場於今年5月前往大武崙森林運動公園第一期停車場實地勘查，並評估設置管理站作業時，發現停車場未設置排水系統，經查108年5月「基隆市大武崙森林運動公園第一期工程委託設計監造技術服務」契約明定須進行水保作業，但實際上未執行，前市府卻驗收通過。

教育處表示，現任市府承接第二期工程作業，於今年7月依約執行細部設計的驗收時發現多項履約缺失，為確保後續施工品質及安全，已要求廠商逐一具體回應，並依契約辦理；若造成工程延宕、經費增加等市府權益受損或影響公共安全情況時，市府將依契約，追究民刑事法律責任。（編輯：李錫璋）1131125