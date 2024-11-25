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嘉市文雅里長疑因財務失聯 市府：鄰里事務運作正常

2024/11/25 19:48（11/25 20:16 更新）
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嘉義市東區文雅里54歲張姓里長疑因財務失聯逾1個月，居民都找不到人，里辦公處牆外也貼出公告，澄清張里長個人債務問題與房仲業者及屋主無關。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 113年11月25日
嘉義市東區文雅里54歲張姓里長疑因財務失聯逾1個月，居民都找不到人，里辦公處牆外也貼出公告，澄清張里長個人債務問題與房仲業者及屋主無關。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 113年11月25日
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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市文雅里張姓里長疑因財務失聯逾1個月，居民都找不到人；嘉義市政府東區區長孫世福表示，市府也聯絡不上張里長，但有關鄰里事務，公園聯合里的里幹事可協助處理。

文雅里當地居民黃姓女子表示，已擔任多屆里長的54歲張姓男子，平時與妻子在當地經營早餐店，不過，10月間，就很少看見里長出現，後來直到11月，就連其妻子經營的早餐店突然關店，里民欲委託事務，張里長都沒有接電話。

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黃女指出，地方有許多居民都借錢給張姓里長，里長避不見面已逾1個月，里民索討無門，大家都很緊張，透過各種關係聯繫，還是沒有聯絡到里長，大家認為里長跑路了。

孫世福今天告訴中央社記者，接到里民反映後，自11月11日起欲聯繫張姓里長，都聯絡不上，撥打手機均轉接語音信箱，已委託與張里長熟識的里民協助聯絡；有關文雅里事務，里民可以到公園聯合里尋求里幹事協助，公務運作一切正常。（編輯：李淑華）1131125

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