嘉市文雅里長疑因財務失聯 市府：鄰里事務運作正常
2024/11/25 19:48（11/25 20:16 更新）
（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市文雅里張姓里長疑因財務失聯逾1個月，居民都找不到人；嘉義市政府東區區長孫世福表示，市府也聯絡不上張里長，但有關鄰里事務，公園聯合里的里幹事可協助處理。
文雅里當地居民黃姓女子表示，已擔任多屆里長的54歲張姓男子，平時與妻子在當地經營早餐店，不過，10月間，就很少看見里長出現，後來直到11月，就連其妻子經營的早餐店突然關店，里民欲委託事務，張里長都沒有接電話。
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黃女指出，地方有許多居民都借錢給張姓里長，里長避不見面已逾1個月，里民索討無門，大家都很緊張，透過各種關係聯繫，還是沒有聯絡到里長，大家認為里長跑路了。
孫世福今天告訴中央社記者，接到里民反映後，自11月11日起欲聯繫張姓里長，都聯絡不上，撥打手機均轉接語音信箱，已委託與張里長熟識的里民協助聯絡；有關文雅里事務，里民可以到公園聯合里尋求里幹事協助，公務運作一切正常。（編輯：李淑華）1131125
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