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竹北市清潔車重新塗裝 藍銀色打造科技感時尚風

2024/11/26 14:17（11/26 15:06 更新）
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新竹縣竹北市公所啟動清潔隊的升級計畫，26日亮相清潔車，竹北市長鄭朝方（中）表示，清潔車重新塗裝，設計以藍色與銀灰為基本色，營造科技感與都會時尚風格。中央社記者郭宣彣攝 113年11月26日
新竹縣竹北市公所啟動清潔隊的升級計畫，26日亮相清潔車，竹北市長鄭朝方（中）表示，清潔車重新塗裝，設計以藍色與銀灰為基本色，營造科技感與都會時尚風格。中央社記者郭宣彣攝 113年11月26日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）竹縣竹北市長鄭朝方今天說，將清潔車重新塗裝，設計以藍色與銀灰為基本色，打破原黃色為主的既定印象，營造科技感與都會時尚風格。

竹北市公所啟動竹北市公所清潔隊的升級計畫，今天亮相清潔車，鄭朝方致詞表示，竹北市共有壓縮車36輛、資源回收車39輛，透過重新塗裝等，進行全面升級。

鄭朝方表示，清潔車的新外觀是以「科技」與「陽光」為主題，整體色調運用銀河藍、光電藍等多層次藍色，搭配黑印藍與鐵灰色，營造出科技感與都會時尚風格。

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他說，另在清潔隊員的工作服也進行更換，打造冬季防風防潑水機能外套、長褲及長袖等，在長袖POLO衫材質為咖啡紗，具有除臭、抗紫外線、透氣等功能，提供舒適穿著。

鄭朝方指出，從清潔車的塗裝更新到工作服的機能升級等，也同步提升隊員專業知識，清潔隊正朝向功能與美感兼具的方向邁進，未來將繼續推動多項提升措施，為市民創造更美好的生活環境。（編輯：林恕暉）1131126

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