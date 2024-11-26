南投山谷迴響音樂節12/7登場 陳芳語國內外藝人開唱

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（中央社記者鄭維真南投26日電）南投山谷迴響音樂節將於12月7日下午2時起在南投縣會展中心登場，邀請陳芳語、混種亞人、俄羅斯籍DJ TASIA等國內外藝人輪番上陣，為耶誕月揭開序幕。

南投縣政府今天舉行2024南投山谷迴響音樂節記者會，將邀請眾多藝人演唱，包括創作歌手陳芳語、香港饒舌歌手TYSON YOSHI、KIRE凱爾、陳忻玥、斑恩、邱軍，以及DJ團體混種亞人、俄羅斯籍DJ TASIA。

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縣府指出，南投山谷迴響音樂節是跨國際音樂活動，連結在地文化藝術，邀請南投在地大學與高中熱舞社團登台，並安排DJ與在地國小武術班創新演出，讓學子能登上夢想舞台，展現南投新生代創意能量。

縣府表示，山谷迴響音樂節於12月初舉辦，為耶誕月帶來華麗開場，活動還有規劃在地美食、文創商品等近40攤位市集，希望讓遊客體驗南投獨特魅力。（編輯：陳仁華）1131126