屏東官埔治水工程竣工 改善林邊鄉積淹水

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（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）屏東縣政府爭取前瞻基礎建設計畫經費，2022年底開始施作林邊鄉官埔抽水站及導水路工程，今年9月完工，今天正式啟用。未來可有效改善林邊鄉過去逢雨必淹情形。

屏東縣長周春米今天出席官埔抽水站及導水路工程竣工典禮表示，林邊鄉官埔地區及親林公園周邊，因地勢低窪排水條件不佳，過去常因颱風及豪雨造成積淹水，為讓抽水機具更加完善與便利，時任立委時期向中央爭取防汛設備，感謝中央政府經費補助及行政協助，目前官埔抽水站每秒可抽取3立方公尺（cms），加上鄉公所移動式抽水機，共可達到6cms排水量，可以有效改善官埔地區的積淹水情形。

周春米說，今年7月間強颱凱米為南台灣帶來破紀錄雨量，平原及近沿海地區也因為大潮導致排水困難，多地出現積淹水災情，大雨造成屏東農損全國最多。當時縣府已規劃好12項改善計畫，總工程經費約新台幣27億多元，獲得中央政府的經費補助及行政協助，將改善屏東境內淹水情形。極端氣候影響下，許多相關治水防洪設備、設計都應更與時俱進，才能在災時投入全力運轉並發揮預定功效。

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屏東縣政府水利處新聞稿表示，前瞻基礎建設計畫下，向經濟部水利署爭取到總經費1.3億元補助，經由綜合治水規劃，施設總長約1.3公里，2至3公尺寬的排水明渠以及1座擁有3台1cms抽水機組的抽水站等工程，從預算爭取至施工完成經歷4年時間，官埔抽水站於2020年7月啟動設計及用地取得作業，2022年12月開工，今年9月完成抽水站以及導水路工程。

水利處指出，官埔抽水站施工期間到完工階段，歷經今年7月凱米以及10月颱風山陀兒，在颱風豪雨期間官埔抽水站已投入運作，將當地積淹水快速排出，讓林邊官埔地區在淹水面積及深度方面都比往年大幅減少。（編輯：謝雅竹）1131126