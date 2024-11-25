議員關切財劃法 周春米：看帳面數字也要看重大建設

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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）屏東縣議會今天總質詢，多名議員對財政劃分法表關切，議員黃明賢等人認為國民黨版對屏東更有利；周春米表示，不能光看帳面數字，重大交通建設及健保等社福支出都須中央支持。

屏東縣國民黨議員黃明賢、蘇資婷，以及無黨籍議員周陳曉玟、越秋女，今天皆在議會總質詢中表達對財政劃分法修法關切。

黃明賢質詢表示，財劃法是讓屏東可以脫胎換骨的重要法律，屏東苦於自籌款不足已久，這幾年前縣長潘孟安與周春米都從中央爭取很多預算，可是，從民國110到114年總預算來看，都是仰賴中央補助才能推動縣政，對地方發展是畸形的。

黃明賢指出，屏東110年總預算新台幣444億元，今年編581億元，成長幅度高達30%，本來應有助縣政，可是地方稅收都維持在52億元上下，近幾年中央補助都高達65%以上，稅入結構脆弱，相當仰賴中央，地方、中央財政失衡。

黃明賢說，能從中央爭取經費都是功勞，但希望的是制度，不是交情，更不是政黨色彩，所以才希望從中央定調下來；國民黨版增加461億，可以留在地方用，不必事事寫計畫要求中央補助，地方統籌範圍更快、更具自主性。

周春米答詢表示，近幾年屏東自籌款約在70億至90億元之間，若依國民黨版本試算看起來屏東分配稅款將來到510億元，「但魔鬼藏在細節裡」，很多重大交通建設都須靠中央發動，健保也是大部分由中央支出，還有社會福利、教育、人事相關等，長照人口現在超過20%以上，屏東要如何更細膩、更專業、更全面照顧長輩，在在都需要中央支持，不能只看帳面上數字。

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周春米說，屏東縣113年預算555億元中，包括統籌及一般、競爭型計畫補助款在內，縣府從中央爭取了470億元，與國民黨試算版本相去不遠，了解議員希望屏東自有財源增加、自主財政增加；也與議員一樣希望建立制度，但在討論統籌分配稅款中央及地方可以分配多少之前，必須先釐清交通建設、社會福利、教育及健保支出等後續分配比例，否則中央統籌分配稅款大部分移到地方，將牽扯到財政紀律，地方政府須深切思考有沒有能力、人力、量能去執行。

對於試算後510億元分配款，周春米，她也非常高興，不需要三天兩頭往台北去爭取相關補助，但現在是屏東重大發展的百年關鍵時刻，高鐵、捷運、高屏二快等樣樣交通建設都比之前爭取的預算規模多出1.5倍至2倍，絕非地方政府能夠承擔，「屏東有能力做高鐵嗎」，「縣市政府有能力做高鐵嗎」，這都須中央、公路局、交通部統籌。（編輯：陳仁華）1131125