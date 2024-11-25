財劃法修法 屏縣府指有必要但須配套事權分工等

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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）屏東縣多名議員關切財政收支劃分法修法，認為地方中央財政失衡；屏東縣政府財政局表示，修法自有其必要性，但資源重分配不能急就章，並提出增加4點通盤考量建議。

屏東縣國民黨議員黃明賢、蘇資婷，以及無黨籍周陳曉玟、越秋女，今天皆在議會總質詢中表達對財政劃分法修法關切。黃明賢認為，地方中央財政失衡，國民黨版對屏東更有利；蘇資婷也表示，依國民黨版試算，屏東統籌分配款將從新台幣123億元，增加至584億元、將近5倍。

屏東縣政府傳播暨國際事務處發布新聞稿表示，縣府財稅局認為修法有其必要性，財政收支劃分法迄今已逾25年未修，目前地方財政面臨自有財源偏低，及財源分配機制未符合地方實際需求等問題，造成直轄市與縣市政府之間城鄉差距與經濟發展差異；但資源重分配不能急就章，須審慎從有利地方財政與國家整體健全發展，進行通盤考量。

傳播處表示，縣府提出4點建議，第一、應增加地方財政自主能力。須考量中央與地方垂直分配與事權分工，否則更多資源伴隨而來的可能是責任移轉；不能光看表面上統籌分配稅款增加多少數字，應適度調整中央統籌分配稅款規模，配合水平重分配。

第二、各縣市發展差異水平分配指標應更慎重。現行中央統籌分配稅款分配採「先依比例，再依公式分配」方式，但分配公式及指標未將縣市地理條件產業特性納入考量，總額61.76%分配直轄市，縣市僅分配到24%，導致縣市貧富差距更加擴大、城鄉發展失衡現象，亟需達成資源分配正義。

傳播處指出，財政部曾召開2次會議，邀集地方政府討論應納入統籌分配稅款分配公式中「財政努力」及「基本建設需求」各項分配指標，屏東所提多項指標意見也獲參採，期望經與地方政府討論，未來能有更具公平分配公式。

第三、修法結果須檢視整體收支，實際能增加金額有限。縣府年度預算中央給予補助包括正式編制人員人事費、法定社福支出、退休撫卹經費，以及議員、村里長基本辦公費，在財劃法修正、中央釋出財源後，將大幅減少對地方政府補助，中央與地方事權劃分也會有所因應調整，地方政府會增加不少人力及事務負擔，支出經費也會相對增加。

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傳播處表示，中央釋出財源，可分配的一般性及計畫型補助款也會減少。縣府向來透過爭取各項補助款減輕財政負擔，近5年來合計約為1505.7億元，其中計畫型補助金額約為695億元；所以，按照目前在立法院裡面提出的修法版本，即使統籌分配稅款金額變多，真正能增加運用於縣政上的金額還是有限。

四、中央地方事權分工有待釐清協商。整體上財劃法修正朝向增加地方財源，處理垂直分配問題固然沒錯，但地方政府恐因此增加財政負擔，中央政府籌劃經濟交通建設、國防經費等國家整體重大支出所需財政韌性，兩者間如何兼顧均衡，乃至地方制度法中涉及地方自治事項、自治組織如何調整，仍有待中央研議並與地方政府進行協商。（編輯：陳仁華）1131125