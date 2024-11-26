台中社口派出所完工 百年建物與現代設計展新貌

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市豐原警分局社口派出所歷經2年多修建，融合新舊共構設計，重現門口羅馬柱設計，以及山牆、窗台的幾何圖形裝飾，保留百年建物，同時結合新建物打造新廳舍，近日已完工。

建於日治時期的台中市社口派出所，耗資新台幣8650萬元，歷經2年多修建近日竣工，融合新舊共構設計。國民黨立委楊瓊瓔今天上午攜手市議員羅永珍率先開箱新廳舍。

豐原警分局指出，社口派出所原有前後2棟建築，後方建物初建在1903年，1935年墩仔腳大地震毀損後重建，門口以羅馬柱展現警察機關權威感，山牆、窗台採用大量幾何圖形裝飾，左右對稱開闊氣派，充滿現代主義風格。

前方加強磚造建物則於1982年興建，近年耐震能力不足，且員警增加，內部空間不敷使用。為改善社口派出所辦公環境並保存文化資產，楊瓊瓔與羅永珍推動新舊共構工程，並爭取中央地方共同投入經費。

豐原警分局指出，新舊共構興建工程2021年9月動土，進行新舊建物串接共構，保留修復具有文化價值的百年建物，同時結合新建物打造新廳舍。社口派出所新廳舍在今年7月竣工，11月取得使用執照。

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台中市文化局副局長曾能汀表示，「修舊如舊」保留日治時代建築構件及元素，並新建地上3層的現代辦公大樓完美融合，偉大城市不在於新建築越多，讓城市越來愈巨大，而是保存歷史、新舊共存。

羅永珍指出，社口派出所見證當地百年發展與歷史變遷，舊建築成功保存並與新辦公大樓結合。楊瓊瓔說，修復工程讓氣派立面及幾何圖案山牆重見天日，重現昔日光彩的西洋柱式，則適合拍網美照。（編輯：郭諭儒）1131126