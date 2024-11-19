台中山海5路段改善 立委爭取經費打造友善環境

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）立法院副院長江啟臣向交通部爭取經費，改善海線4個路段及中89線豐興路，希望打造道路友善城市，立委楊瓊瓔也協助中央地方進行翻修工程，預計明年7月完工。

江啟臣今天會勘大甲區、大安區、外埔區、豐原區與潭子區等5處道路改善工程。他表示，海線部分共有4處改善工程，都是因年久失修，路面重複補丁造成凹凸不平，地方反映已久卻始終苦無經費。

江啟臣爭取交通部經費補助，攜手地方進行道路改善，公路局核定補助5處改善工程，可望改善大甲區如意路、大安區龜殼路、外埔區六分路、豐原與潭子區中89線等5個路段。

國民黨籍立委楊瓊瓔今天邀集相關單位，辦理「潭子區、豐原區中89線豐興路提升道路品質計畫改善」現勘。楊瓊瓔表示，中89線豐興路因路面破損、行人設施不足等問題未獲改善，交通事故頻傳。

台中市養工處山線工程隊長蔡榮峯簡報說明，中89線豐興路改善工程全長2.1公里，即潭興路至鎌村路605巷路段。工程除提升道路平整度，增設LED路燈、新設700公尺人行道與庇護島等。

「潭子區、豐原區中89線豐興路提升道路品質計畫改善」，明年3月完成設計及發包，目標7月全線完工。（編輯：謝雅竹）1131119