台中神岡豐洲路6度破管引民怨 水公司管線汰換

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市神岡區豐洲路一帶自來水管線老舊，水壓不穩、漏水頻繁，今年已發生6次破管，停水、封路搶修引發民怨。立委楊瓊瓔爭取自來水公司將投入經費，114年下半年進行管線汰換工程。

國民黨籍立委楊瓊瓔今天邀集相關單位，會勘神岡區豐洲路汰換老舊自來水管線工程說明會，自來水公司第四區管理處進行簡報。地方居民也到場關心，希望用水問題能早日解決。

自來水公司第四區管理處副處長張子中說明，神岡區豐洲路1085號至1248號自來水管，雙號側100mm塑膠管使用至今已46年，今年有6次漏水破管紀錄。用戶反映水壓不穩，經查與豐洲工業區高架水塔進水異常有關，已透過流量控制，控制水壓穩定。

張子中表示，豐洲路雙號側管線汰換工程採用直徑200mm、耐用年限可達50年的高品質延性鑄鐵管，除更換750公尺送水幹管，並抽換用戶外線，確保整體供水穩定，完工後進行路面刨除及重新鋪設，總經費新台幣1050萬元由台水公司負擔，預計114年下半年進場施工。

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國民黨籍台中市議員羅永珍指出，豐洲路居民多年來反映供水、水壓不穩，常因爆管漏水而封閉道路搶修，影響當地交通。溪洲里長王明洲期待豐洲路一帶用戶供水不穩及漏水的問題獲得顯著改善。

楊瓊瓔表示，民生用水是每個家庭的基本需求，支持水公司推動自來水管線汰舊換新，期待工程順利，減少漏水、穩定水壓、提升水質，並達到節約資源的多贏目標。（編輯：謝雅竹）1131112