本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強棒球賽台韓大戰明登場 林昱珉先發對上高永表
首頁 / 地方

台中神岡豐洲路6度破管引民怨 水公司管線汰換

2024/11/12 19:24（11/12 19:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市神岡區豐洲路一帶因自來水管線老舊，今年已發生6次破管，停水、封路搶修引發民怨。（立委楊瓊瓔提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月12日
台中市神岡區豐洲路一帶因自來水管線老舊，今年已發生6次破管，停水、封路搶修引發民怨。（立委楊瓊瓔提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市神岡區豐洲路一帶自來水管線老舊，水壓不穩、漏水頻繁，今年已發生6次破管，停水、封路搶修引發民怨。立委楊瓊瓔爭取自來水公司將投入經費，114年下半年進行管線汰換工程。

國民黨籍立委楊瓊瓔今天邀集相關單位，會勘神岡區豐洲路汰換老舊自來水管線工程說明會，自來水公司第四區管理處進行簡報。地方居民也到場關心，希望用水問題能早日解決。

自來水公司第四區管理處副處長張子中說明，神岡區豐洲路1085號至1248號自來水管，雙號側100mm塑膠管使用至今已46年，今年有6次漏水破管紀錄。用戶反映水壓不穩，經查與豐洲工業區高架水塔進水異常有關，已透過流量控制，控制水壓穩定。

張子中表示，豐洲路雙號側管線汰換工程採用直徑200mm、耐用年限可達50年的高品質延性鑄鐵管，除更換750公尺送水幹管，並抽換用戶外線，確保整體供水穩定，完工後進行路面刨除及重新鋪設，總經費新台幣1050萬元由台水公司負擔，預計114年下半年進場施工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民黨籍台中市議員羅永珍指出，豐洲路居民多年來反映供水、水壓不穩，常因爆管漏水而封閉道路搶修，影響當地交通。溪洲里長王明洲期待豐洲路一帶用戶供水不穩及漏水的問題獲得顯著改善。

楊瓊瓔表示，民生用水是每個家庭的基本需求，支持水公司推動自來水管線汰舊換新，期待工程順利，減少漏水、穩定水壓、提升水質，並達到節約資源的多贏目標。（編輯：謝雅竹）1131112

楊瓊瓔
中火擬新設4部燃氣機組環評通過 須環境影響確定藍委抗議碳費利益分贓一說 彭啓明致歉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：