本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳傑憲總統府致詞哽咽：沒想過能拿冠軍 往後抬頭挺胸迎向國際
首頁 / 地方

新北五股林口增3處平面全智慧停車場 12月啟用

2024/11/26 18:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北26日電）新北市政府交通局說，五股區成德、芳洲及林口區行政園區共3處平面全智慧停車場12月1日啟用，總計提供145格汽車停車位、167格機車停車位。

交通局說，五股區近年快速發展，為滿足停車需求，交通局在五股區成泰路三段544-1號旁空地新闢成德平面停車場，並將芳洲路及新五路2段旁橋下的芳洲平面停車場升級智慧化設備，紓解周邊社區停車需求，也方便遊客至五股體健防災公園、疏洪圳邊公園（五股溼地）休憩時停車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交通局表示，位於林口區忠孝二路55號的行政園區平面停車場，因鄰近六合一行政園區及林口三井outlet二館，交通局委託停車場經營業者規劃82格汽車停車位、88格機車停車位，全面導入車牌辨識系統等智慧停管設備，及採用悠遊卡感應支付、掃瞄QR-code電子支付等多元支付，使車輛可以快速進出場，減少排隊等候。

交通局說，五股區成德及芳洲平面停車場汽車臨停每小時新台幣20元、月票2000元；成德停車場機車臨停每次10元、月票200元。林口行政園區平面停車場，汽車臨停平日每小時20元、假日每小時30元、月票2500元；機車臨停每次10元、月票200元。（編輯：李錫璋）1131126

#五股區
#新北市
#林口區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：