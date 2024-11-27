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台灣隊奪冠日 台中母女同獲全國語文賽特優更歡喜

2024/11/27 10:19（11/27 11:01 更新）
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台中市大德國小教師謝佩君（前左）及女兒曹宸瑋（前右）分別參加全國語文競賽「台語朗讀教師組」及「寫字國中組」，獲全國特優。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月27日
台中市大德國小教師謝佩君（前左）及女兒曹宸瑋（前右）分別參加全國語文競賽「台語朗讀教師組」及「寫字國中組」，獲全國特優。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月27日
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市大德國小教師謝佩君及女兒曹宸瑋，2人分別參加全國語文競賽「台語朗讀教師組」及「寫字國中組」獲特優，恰好與台灣隊在世界12強棒球賽奪冠同日，直呼歷史一刻特別有意義。

謝佩君今天告訴媒體表示，去年參加「台語字音字形組」獲全國特優後，今年再度跨組別挑戰「台語朗讀教師組」獲全國特優，成為台中海線地區連2年拿教師組全國語文競賽特優的老師。

謝佩君指出，平時除了訓練學生參加語文競賽外，自己利用晚上時間，讀稿正音練聲情，練習到晚間10時，暑假及假日更是勤練不輟；起初，她也遇到許多瓶頸及挫折，但都無法讓她放棄參賽念頭。

謝佩君常利用機會，站在多名同事面前大聲朗讀，訓練自己台風及膽識。她從區賽、市賽，一路打進全國賽；在台中市全國賽選手訓練時，謝佩君總是第一個到場練習，練到晚間8時才離開，過程中也曾因達不到訓練老師要求，壓力太大，回到家一個人躲起來默默哭泣。

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曹宸瑋目前就讀沙鹿區鹿寮國中一年級，國小時，她代表台中市參加「寫字國小組」獲得特優，今年也順利在市賽中脫穎而出，拚進全國賽；平時曹宸瑋在温習課業之餘，利用晚間及假日勤加練習，獲得「寫字國中組」全國特優。

謝佩君說，11月24日在人生旅途中是個特別日子，當天晚間成績公布，母女倆獲特優，沉浸在喜悅中時，又傳來台灣隊拿下世界12強棒球賽奪冠；謝佩君未來要將所學盡力用於指導學生參賽，推廣母語文化，讓民眾更深入了解並珍惜語言文化資產。（編輯：陳仁華）1131127

#台中市
#台灣隊
#謝佩君
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