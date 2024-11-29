結合交通醫療 台南大新營區小黃公車4路線開通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市政府推動小黃公車，市長黃偉哲今天宣布大新營區「黃21」、「黃22」、「棕2」及「棕3-1」4路線開通營運，且連結醫療據點，同時解決交通及醫療需求。

黃偉哲今天在記者會指出，大新營區小黃公車4路線開通營運，結合健保署偏鄉巡迴醫療及大型醫療院所，樹立跨機關合作典範，有效解決偏遠地區就醫、就學及日常採買問題。

黃偉哲表示，台南市民國108年起推動小黃公車，以公車票價享受計程車服務，大新營區開通4路線，涵蓋後壁區、新營區、柳營區、東山區及鹽水區等，有效補足公共運輸服務缺口。

出席記者會的行政院政務委員陳時中，讚賞台南跨域合作結合公共運輸及醫療資源，值得全台借鏡；他表示，以往長者可能因交通不便，就算身體不適卻隱忍不就醫，如今小黃公車協助解決問題，可多利用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市府新聞稿指出，大新營區4條小黃公車路線，連結醫療據點，「黃21」、「黃22」在柳營奇美醫院設置預約站牌，「棕2」、「棕3-1」則行經營新醫院和衛生福利部新營醫院。

目前，台南市已設置37條小黃公車路線，擴及24個行政區，總搭乘人次突破23萬人次，半數路線平均載客2人，預約搭乘比率上看35%。今年還有5條路線將陸續上線，規劃年底前溪北各區都有小黃公車。（編輯：郭諭儒）1131129