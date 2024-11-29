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結合交通醫療 台南大新營區小黃公車4路線開通

2024/11/29 11:43（11/29 12:16 更新）
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台南市長黃偉哲（左）29日宣布大新營區小黃公車4路線開通營運，解決交通及醫療需求。圖中為行政院政務委員陳時中。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年11月29日
台南市長黃偉哲（左）29日宣布大新營區小黃公車4路線開通營運，解決交通及醫療需求。圖中為行政院政務委員陳時中。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年11月29日
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（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市政府推動小黃公車，市長黃偉哲今天宣布大新營區「黃21」、「黃22」、「棕2」及「棕3-1」4路線開通營運，且連結醫療據點，同時解決交通及醫療需求。

黃偉哲今天在記者會指出，大新營區小黃公車4路線開通營運，結合健保署偏鄉巡迴醫療及大型醫療院所，樹立跨機關合作典範，有效解決偏遠地區就醫、就學及日常採買問題。

黃偉哲表示，台南市民國108年起推動小黃公車，以公車票價享受計程車服務，大新營區開通4路線，涵蓋後壁區、新營區、柳營區、東山區及鹽水區等，有效補足公共運輸服務缺口。

出席記者會的行政院政務委員陳時中，讚賞台南跨域合作結合公共運輸及醫療資源，值得全台借鏡；他表示，以往長者可能因交通不便，就算身體不適卻隱忍不就醫，如今小黃公車協助解決問題，可多利用。

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市府新聞稿指出，大新營區4條小黃公車路線，連結醫療據點，「黃21」、「黃22」在柳營奇美醫院設置預約站牌，「棕2」、「棕3-1」則行經營新醫院和衛生福利部新營醫院。

目前，台南市已設置37條小黃公車路線，擴及24個行政區，總搭乘人次突破23萬人次，半數路線平均載客2人，預約搭乘比率上看35%。今年還有5條路線將陸續上線，規劃年底前溪北各區都有小黃公車。（編輯：郭諭儒）1131129

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