斗六棒球場將換裝 力拚明年例行賽開打前完工

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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）雲林縣斗六棒球場正進行亞洲冬季棒球聯盟賽事，球迷們關心賽事，也關注大螢幕修繕進度，雲林縣府說，今年8月獲中央補助，本月底進場施工，力拚明年例行賽開打前完工。

亞洲冬季棒球聯盟從11月23日展開，本屆賽事共5支球隊交戰，包含季後賽在內，總計44場賽事在台中洲際棒球場、雲林斗六棒球場開打；今天在雲林斗六棒球場由台灣山林隊對陣日本社會人隊，再次上演台日大戰。

許多球迷入場為球員們加油，大家關心賽事之餘，也關注斗六棒球場的大螢幕何時可修繕完工。

雲林縣教育處今天表示，現在的螢幕因使用多年損耗，幾經修繕後仍無法改善，礙於修繕經費龐大，縣府多次寫計畫到中央，教育部今年8月核定經費新台幣4400萬元，更新為長9公尺、寬35公尺的轉播牆，配有LED全彩大螢幕，同時汰換觀眾席座椅，優化球場外野照明設備、增置戶外球員休息室等，以因應中職及114年全國運動會賽事。

雲林縣體立育場場長孫瑞鴻表示，待亞洲冬季棒球聯盟賽事結束後立即進場施工，修繕期間，味全龍隊春訓不受影響，力拚在明年4月中職例行賽開打前完工。

雲林縣教育處指出，今年亞洲冬季棒球聯盟安排22場比賽在斗六棒球場舉行，其中平日場次開放民眾免費入場，假日售票入場，歡迎球迷到場為選手加油，感受棒球熱。（編輯：陳清芳）1131201