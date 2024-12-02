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家庭教育中心志工無私付出獲表揚 實現幸福澎湖

2024/12/2 19:58
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（中央社澎湖縣2日電）澎湖家庭教育中心志工是推動家庭教育重要推手，澎湖縣長陳光復今天晚間在績優志工表揚大會中，期許未來能有更多民眾加入志工行列，共同實現幸福澎湖願景。

澎湖家庭教育中心今天晚間舉辦年度績優志工表揚大會，陳光復親自表揚陳秀戀等10績優志工，對志工們長期致力家庭教育的奉獻，表達感謝，同時頒給洪美媛等32名志工聘書。

陳光復表示，家庭穩定是社會和諧基石，但家庭成員相處過程中，難免出現分歧或矛盾，這時家庭教育志工透過專業介入、扮演溝通橋梁，能夠協助解決家庭問題、修復婚姻關係，並促進親子間理解與支持，提升家庭和諧氛圍。

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他指出，台灣是個多元文化的社會，新住民的加入豐富了地方內涵，但文化差異可能在家庭建立和交融過程中帶來挑戰，會需要時間，也需要更多體諒與包容，除了縣府、志工，每個人也都能成為社會和諧的推手，為共好社會貢獻一份力量。

澎湖縣政府在家庭教育上，除提供電話諮詢、晤談服務，更時常舉辦親職教育、婚姻教育及各類家庭教育宣導等系列講座，也透過如祖父母節活動，讓小孩理解品格教育重要，也為年長者創造更多與家人互動機會，讓祖孫共享歡樂時光，增進情感聯繫，為澎湖家庭幸福增添溫度。（編輯：陳仁華）1131202

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