花蓮壽豐鄉電纜線遭竊路燈不亮 警擴大追查

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮縣壽豐鄉最近出現偷電纜線大盜，鎖定交通要道，造成多處路燈整排不亮，台電人員重新拉線，疲於奔命。警方組成專案小組，懷疑竊賊不只1人，目前持續追查中。

壽豐鄉公所近月接獲民眾通報，包括東華大橋下、溪口村往鳳林肉品市場路段、台11丙線、豐坪垃圾場附近、豐坪路3段及鹽寮台11線等部分路段路燈不亮，經通報公所維修後，發現電線被剪斷。

壽豐鄉長曾淑懿說，公所及台電維修人員發現停電區域電纜線被剪斷，連台電地下化設備都被破壞，造成幾處路燈整排不亮，經盤點8月至今約有5處地區遭竊，造成居民夜晚出入不方便。

曾淑懿說，期間曾有抓到過1名竊犯，但很快就放出來，偷竊事件也持續發生，公所常被民眾指責路燈不亮，台電人員疲於奔命維修，希望檢方能從公共危險角度加重竊賊刑責，遏止竊電纜線歪風。

吉安警分局指出，壽豐地區最早在8月6日接獲電纜線遭竊通報，因接連颱風侵襲，路邊監視器受損，難以掌握竊賊犯案時間及地點，且地點較偏僻，增加辦案難度。

警方指出，依竊賊偷竊物品的種類及樣態，推測應不只1人，已成立專案小組擴大追查。

根據台電統計，10月至11月間壽豐鄉失竊導線約有1300公尺，每公尺成本約新台幣82元，損失超過10萬元，搶修8天才復電。

台電花蓮區營業處指出，竊賊專挑路燈電纜、銅線等高單價線材下手，將逐步在失竊熱區將電纜線銅線換成鋁線，鋁線回收價值較低，盼能降低失竊風險。（編輯：謝雅竹）1131203