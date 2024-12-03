阿里山香林衛生室不打烊 外國遊客寫信感謝救命

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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）全年提供24小時醫療服務嘉義縣阿里山鄉香林衛生室，日前救治一名高山症發作外國遊客，給予緊急處置後再送下山治療，目前已康復出院，特別寄信給醫護人員感謝救命之恩。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，獲救的是一名67歲女性外國遊客，日前遊阿里山國家森林遊樂區時，因突發呼吸窘迫及抽搐情形，由家人緊急送至鄰近阿里山鄉香林衛生室求診。

衛生局說，這名遊客在康復後特別寄信向醫護團隊致謝，稱讚救護人員有如天上曙光，專業迅速給予適當治療，肯定醫療團隊悉心醫治，衷心感激。

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衛生局指出，為照護阿里山區民眾健康及遊客安全，縣府爭取健保署山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）、林務局（現林業保育署）計畫與衛福部偏遠醫療服務計畫等經費，整合7家醫院醫護人員及救護車，於阿里山森林遊樂區內的香林衛生室，提供全年無休24小時醫療服務。

近年香林衛生室還增設視訊診療設備，提供遠距視訊診療緊急狀況會診與後端醫療建立綠色通道，建構大阿里山區完善的醫療服務與量能，掌握搶救黃金時效，更有效保障遊客及民眾生命安全。（編輯：謝雅竹）1131203