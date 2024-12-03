醫福會與弘光科大簽約合作 盼提升健康照顧覆蓋率

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會與弘光科技大學，今天簽署教學合作意向書，雙方將就人才培育、實習、研究等方向建立合作機制，共同提升醫療品質及健康照顧覆蓋率。

衛生福利部為提升健康照顧覆蓋率，提出護理人力政策整備12項策略計畫，其中人才培育的3大策略包括護理人力增額培育、國考增次題務精進、建立教考用協力整合平台，因而積極促成部立醫院與大學教學合作。

這項簽署儀式今天在弘光科大人文講堂舉辦，醫福會執行長林慶豐、弘光科大校長黃月桂代表雙方簽署合作意向書，8間部立醫院院長也出席簽署儀式。

弘光科大說明，未來雙方將就人才培育、實習、研究等方向建立合作機制，提供醫護人員在職進修管道、促進學生實習就業接軌，共同攜手提升醫療品質、健康照顧覆蓋率。

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黃月桂表示，學校非常榮幸能夠與醫福會簽署合作意向書，運用創校57年來積累的人才培育經驗，和衛福部部立醫院一起推動護理人力政策整備策略計畫，提升健康照顧覆蓋率，讓國人能夠享有更好的健康照護。

黃月桂指出，弘光科大目前設有21個科系、8個研究所及全國私立科大唯一的護理博士班，最近也通過教育部核設114學年度健管系碩士在職專班，可以提供醫護人員多元的在職進修管道，可以作為醫福會、部立醫院合作的強力後盾。（編輯：謝雅竹）1131203