新北辦社宅國際論壇 陳純敬：應面對維管問題

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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市政府今天舉辦「潮 x 巢」社會住宅國際論壇，新北市副市長陳純敬表示，社宅政策除了興建及社工、醫療專業協助外，也應面對物業管理及設備年限及重置等後續維管問題。

新北市政府與新北住都中心今天合作舉辦「潮 x 巢」NEW TAIPEI CITY x TOKYO社會住宅國際論壇，匯聚多位來自日本專家與台灣學者，深入交流社會住宅的營運管理與永續發展之道。

會中首先由日本東京都住宅供給公社（JKK東京）與獨立行政法人都市再生機構（UR都市機構）的代表分享日本在社會住宅領域的豐碩成果，與因應少子高齡化挑戰的策略。

新北副市長陳純敬接受媒體聯訪表示，台灣社宅相較日本起步較晚，邀請日本社宅管理專家交換意見，希望借鏡日本在社宅資源配置、社區組織經營等豐富經驗。

他表示，新北目前管理4800多戶，今年採收入高低來換算房租金額，要求不會超過租戶收入中可支用金額的30%，未來在多元居住及社區經營上，也需社會局、衛生局、青年局等跨局處，社工及醫護專業協助。

他表示，政府近年來推動社宅政策，除了興建，也發現未來須積極面臨的問題，包括物業管理技術的更新，以及面臨建物漏水及電梯等設備年限等維管問題，因此在每年預算的編列上，應思考如何去做好管理維護及重置，甚至是建物拉皮或重建等需要。（編輯：林恕暉）1131204