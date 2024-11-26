高雄社宅「海景安居C」動土 預計117年完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）國家住宅及都市更新中心今天在高雄市左營區舉辦「海景安居C」社會住宅動土典禮，398戶住宅單元預計於民國117年完工，總工程經費約新台幣22億2669萬元，由中央全額投資興建。

位於左營區緯九路及海景街的「海景安居C」，為國家住都中心在高雄市動土的第23處社宅，也是左營區的第8處。該址緊鄰左營海軍基地及合群新城，附近有高雄國家體育場、眷村文化園區，交通部分則鄰近高鐵左營站及國道10號。

國家住宅及都市更新中心介紹指出，「海景安居C」建築規模為2棟地上13層、地下2層，將提供396戶住宅單元，並於低樓層設置店鋪及里民活動集會空間。

此案預計117年完工，連同A、B基地及「海富安居」共可提供1714戶社宅，為在地提供友善安心的居住環境，打造眷村生活新風貌。

國家住宅及都市更新中心表示，加速高雄社宅動土，未來將持續與高雄市政府密切合作，推動更多社宅布建，滿足在地家庭及就學就業青年的居住需求。

「海景安居C」動土典禮由國家住宅及都市更新中心、內政部國土管理署南區都市基礎工程分署，及統包團隊春原營造股份有限公司、宇峰系統整合有限公司及林建宇聯合建築師事務所出席，一同祈求工程順利。（編輯：李淑華）1131126