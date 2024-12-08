打造桃園社宅 預計119年竣工35處完工量近萬戶

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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市政府住宅發展處今天表示，八德區第4處社宅規劃設計11月決標，市府今年共開工6處、1376戶，明年也規劃啟動10案，預計至民國119年累計竣工社宅達35處，完工數近1萬戶。

住宅發展處表示，市府積極推動社會住宅政策，在八德區茄苳段永豐路附近推出的第4處社會住宅，設計監造標已於11月順利決標，規劃100戶並有市民活動中心及公托中心進駐，預計119年完工、入住，讓八德區的社會住宅總數累計近1400戶。

住宅處說，茄苳段社宅基地為工業區變更住宅區所捐贈建築用地，基地面積約582坪，初步規劃地上12層，地下2層，1房型有50戶、2房型30戶及3房型20戶。一旁為公園用地，鄰近衛生福利部桃園醫院、永豐及新興高中，距離未來的紅線桃園醫院站僅500公尺，生活及交通機能便利。

住宅發展處指出，市府今年共開工6處、1376戶，12月目前正在招標中壢區大江購物中心旁社宅的規劃設計案，明年也規劃啟動10案，預計至119年累計竣工社宅達35處，社宅完工數量近1萬戶。

住宅處表示，桃園市的社會住宅設計都已採建築能效1+標章、智慧建築、無障礙住宅，並導入BIM系統進行工程管理，工法上採用整體式衛浴、同層排氣排水，提升居住品質及延長建築物壽命。（編輯：方沛清）1131208