加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立法院同意 周弘憲許舒翔為考試院正副院長
首頁 / 地方
社會住宅
新聞專題
社會住宅1/300
首頁 / 地方

台南社宅興建規劃逾1萬戶 114年首批公告招租

2024/12/17 12:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市政府都市發展局統計，目前台南社會住宅興建及規劃中共1萬1170戶，截至今年12月，13案工程進入興建階段，動工戶數6124戶，首批社宅預定明年公告招租。

市府都發局今天發布新聞稿指出，台南社宅興建及規劃1萬1170戶中，市府規劃興建2087戶，坐落於北區、仁德區、永康區、東區等。國家住宅及都市更新中心規劃9083戶，區位涵蓋東區、南區、安平區、安南區、新市區、永康區等。

截至今年12月，台南社宅已有13案進入工程興建階段，包含市府興辦3案、國家住都中心興辦10案，動工戶數6124戶。

市府興建中社宅3處基地，包含北區「宜居小東」、永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」，共提供563戶，預定明年陸續完工公告招租；永康區「宜居康橋」將於12月底動工，另6處基地規劃設計加速辦理。

國家住都中心興建中10處基地，分別是東區「新都安居」、南區「開南安居」及「鯤鯓安居」、新市區「新市安居」、安平區「億載安居」、安南區「和順安居」、新營區「長勝好室」、永康區「東橋安居」、「橋北安居」、「正強安居」，共提供5561戶社宅；仁德區「裕忠安居」將於12月底動工。完工後將由國家住都中心招租營運及管理。

都發局表示，市府推動只租不售台南社宅，興建目標戶數7000戶，將持續盤點評估適合基地，採多元方式興辦，包含市府自行興建、公辦都更新公益性設施回饋及都市計畫容積獎勵民間捐贈取得等，透過公私部門開發合作，活化利用國有土地資源、降低市府財政壓力。

台南市首批社宅預定明年公告招租，且將召開說明會，未來租金將評估市場水準、承租者所得狀況及負擔能力、市府財政情形、社政單位政策條件與整體公平性等因素後訂定，以符合公共利益原則。（編輯：李淑華）1131217

#台南市政府
#永康區
#國家住都中心
#台南市
#市府都發局
#社會住宅
社會住宅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
行善社宅公共管線有廚餘釀溢髒水 北市疏通究責
105
更多編輯台推薦新聞：