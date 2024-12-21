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低度利用住宅達86萬戶 內政部籲加入包租代管

2024/12/21 12:45
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（中央社記者賴于榛台北21日電）為持續擴大社會住宅量能，內政部今天指出，上半年低度使用住宅達86萬戶，占全國住宅比率為9.32%，希望這類閒置住宅屋主能加入社宅包租代管行列，除了變成公益出租人，還能獲得房屋稅、地價稅及租金所得稅等稅賦減免。

內政部今天透過新聞稿指出，為滿足不同族群居住需求，社宅包租代管至今已邁入第4期計畫，持續鼓勵房東將房子提供作社會住宅使用，透過地方政府或國家住宅中心，委託具有租賃住宅服務業資格的租屋服務事業，包租代管既有民間私人住宅，做為社會住宅使用，出租給一定所得以下或住宅法所定社會經濟弱勢戶，並提供租賃管理服務。

包租代管8年8萬戶目標原預計年底達標，內政部說，日前已於11月底提前達標，未來將強化弱勢社福資源協助、精進業者服務品質等，同步提升社會住宅包租代管質量，持續協助民眾安居。

而為持續擴大社宅量能，內政部也說，依調查統計，今年上半年低度使用住宅達86萬戶，占全國住宅比率為9.32%，希望閒置住宅的屋主也能加入社宅包租代管行列，除可變成公益出租人，穩定租金收入，還能獲得「3稅減免、3費補助、3年服務」，也就是房屋稅、地價稅及租金所得稅等稅賦減免，公證費、保險費及修繕費等3費補助，還有3年業者免費管理服務。（編輯：翟思嘉）1131221

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