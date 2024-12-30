台南社宅「宜居康橋」動土 估120年完工共445戶

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府透過容積獎勵方式取得社會住宅「宜居康橋」今天動土，預計民國120年完工，位置鄰近市立圖書館新總館，將提供445戶居住單元，成為台南興建中社宅戶數最多案場。

台南市長黃偉哲在動土祈福儀式致詞表示，目前台南市社宅含規劃及興建中總戶數為1萬1170戶，施工中社宅原有13處，加上今日「宜居康橋」開工，增至14處，施工中總戶數6569戶。

他說，永康區東橋地區是未來台南都市發展重中之重，期許「宜居康橋」能提供創業青年、打拚家庭、年長者與弱勢族群舒適且負擔得起的居住選擇。

黃偉哲強調，社會住宅是追求居住正義重要工具之一，透過社會住宅讓社會新鮮人或尚未買房的人，能用低於市場行情價格，租到位置相對好的住宅，同時，社宅租賃期原則上以6年為限，也希望這6年低廉租金，能幫助民眾快速累積自身財富，減少居住負擔。

他說，台灣目前雖有少子化問題，但台南市人口數相對穩定，期望社會住宅供應增加後，對平抑房價能有一些助益，也希望日後民眾進住社宅，能從中得到更多居住便利。

台南市都市發展局長徐中強說明，「宜居康橋」為當前市府興辦社宅戶數最多，鄰近永康區市圖新總館、大橋國中、大橋國小等文教設施，此案為透過容積獎勵方式，由和宜建設公司捐贈2棟社會住宅予市府作為社會住宅，預計能為市庫節省下約新台幣48億興建費用。

台南市都市發展局提供資料指出，「宜居康橋」規劃分為1房型及2房型，各房型皆規劃無障礙住宿單元，並與社會局合作設置「身心障礙者（肢體障礙）生活重建服務」據點，導入無障礙環境規劃設計，提供使用者更安全、友善居住環境。（編輯：李淑華）1131230