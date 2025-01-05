黎元停車場將蓋社宅 北市都發局估116年開工

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）因居民反彈，鄰近台北市第二殯儀館的黎元停車場改建殯葬專區喊卡，台北市都發局近期啟動興建社宅規劃設計，將參建圖書館、停車場並納入居民意見，預計民國116年開工。

國民黨台北市議員曾獻瑩昨天替黎元里居民針對黎元停車場未來規劃舉辦陳情會，他透過新聞稿表示，多數居民希望可以打造結合教育及社福功能多用途建築，包含圖書館、里民活動中心、公共托育中心與親子館等，滿足全齡層需求，同時提升社區生活品質。

曾獻瑩指出，但居民對於市府蓋社會住宅規劃有所擔憂，認為可能會進一步加劇交通壅塞問題，也會對教育及社福量能帶來負擔，建議市府各局處將這些意見納入研議，共同促進地方發展。

台北市都市發展局說明，已為興辦黎元社宅編列規劃設計預算，目前計畫參建圖書館、區民活動中心及公共停車場，居民需求及意見將轉達各權管機關詳實評估，並納入整體規劃。

都發局表示，今年將進行黎元社宅先期規劃同時持續與居民溝通，整合各界意見後再向議會爭取工程預算，預計116年開工。

另一方面，台北市立第一殯儀館去年拆除完畢後整建為平面停車場，台北市民政局長陳永德日前在議會民政委員會中答詢表示，原先一殯佔地約1.5公頃，這1、2年將暫時作為停車場使用，一邊曬地一邊讓大家習慣。

台北市殯葬管理處報告指出，民意普遍認為這塊地將來應以提供公益及公共服務為優先，另有地方人士建議可以招商活化、整併附近行政機關或街廓統一開發等，市府將持續聆聽各方需求，考量財務可行性並兼顧地方需求，找出最符合城市及區域發展的開發方式。（編輯：方沛清）1140105