台南首批社宅春節過後招租 月租金最低3950元

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南市首批社會住宅永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」預定農曆春節過後公告招租，市府今天公布租金，「宜居仁愛」1房型最低月租3950元，「宜居成功」最低5050元。

永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」由台南市政府興辦，「宜居成功」103戶，「宜居仁愛」75戶，位於永康區及仁德區蛋黃區，生活機能完善，也是台南市首批營運社宅。這2處社宅房型都有1房型A和B、2房型及3房型。

市府今天起一連2天舉辦說明會，且公布社宅租金。「宜居成功」各房型月租金（含管理費）最低分別是新台幣5050元、5700元、8470元、1萬2540元，「宜居仁愛」最低分別是3950元、4750元、7390元、1萬20元。

南市府都市發展局指出，已建置社宅申租系統，提供民眾於受理期間線上送件。社宅申請分為一般戶及優先戶兩大類，一般戶採抽籤制，優先戶採評點制決定入住次序，制度規則公平公正公開。

社宅承租期限以3年為1期，期滿續租不得超過6年，但經濟或社會弱勢對象放寬至12年。市府預定農曆春節過後擇期公告社宅開辦申租。

都發局資料顯示，「宜居仁愛」是地上11樓及地下3樓建築，其中2樓無障礙；1房型A（臥室無獨立隔間）27戶，坪數15坪（含公設），第1級月租金3950元，第2級5520元，第3級6300元，第4級7090元。

1房型B（臥室具獨立隔間）9戶，坪數18坪（含公設），第1級4750元，第2級6630元，第3級7570元，第4級8510元。

2房型29戶，坪數28坪（含公設），第1級7390元，第2級1萬310元，第3級1萬1770元，第4級1萬3240元。

3房型10戶，坪數38坪（含公設），第1級1萬20元，第2級1萬3990元，第3級1萬5980元，第4級1萬7960元。

「宜居成功」是地上6樓及地下2樓建築，其中1樓無障礙；1房型A（臥室無獨立隔間）36戶，坪數15坪至16坪（含公設），第1級5050元，第2級7110元，第3級8130元，第4級9160元。

1房型B（臥室具獨立隔間）29戶，坪數17坪至18坪（含公設），第1級5700元，第2級8020元，第3級9190元，第4級1萬350元。

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2房型31戶，坪數25坪至27坪（含公設），第1級8470元，第2級1萬1920元，第3級1萬3650元，第4級1萬5380元。

3房型7戶，坪數37坪至40坪（含公設），第1級1萬2540元，第2級1萬7650元，第3級2萬210元，第4級2萬2770元。（編輯：謝雅竹）1140115