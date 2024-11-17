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內政部研議使用權社宅 國產署擬釋都更分回房地助攻

2024/11/17 20:56
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（中央社記者張璦台北17日電）有「全台最大地主」之稱的財政部國產署，助攻住宅政策，除已保留約134公頃國有土地，供主管機關規劃與興辦社會住宅，同時為配合內政部開始研議使用權社宅方案，國產署也陸續盤點標的，預計可提供百戶都更分回房地。

財政部國有財產署自民國103年起，參與都更分回國有房地，會優先提供中央機關評估作廳舍使用，再由住宅主管機關評估興辦社會住宅，若前述二者均無需求，才由國產署活化利用分回的國有房地，依法辦理出租或標售。

國產署配合推動社會住宅政策，據最新統計，已提供約86公頃國有土地，包含撥用26.8公頃、捐贈31.3公頃、出租16.18公頃、出售12.02公頃；同時，保留約134公頃國有土地，供主管機關規劃與興辦社會住宅。

此外，近期內政部宣布，為滿足長期租屋者需求，開始研議「使用權社宅」方案，透過公辦及民辦協力模式雙管齊下，提供有別於現有社宅短租之外，長年限使用權且負擔合理的租屋新選擇。

為持續配合後續政策需求，國產署提供所需的國有非公用不動產，包含參與都市更新後所分回的國有房地，作為未來使用權社宅之用；目前陸續盤點下來，共有約160多戶可供釋出。

官員指出，國產署做為最大的國有土地管理機關，國家住宅政策怎麼推，國產署全力配合、盤點，將不動產釋放出來，住宅相關政策的具體細節與設計，後續仍須由主管機關評估、對外公布。（編輯：楊凱翔）1131117

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